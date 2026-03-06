Policlinico Salvatore Iacolino si insedia come nuovo direttore generale

Il 5 marzo, al Policlinico di Messina, si è insediato il nuovo direttore generale Salvatore Iacolino. Oggi ha incontrato la rettrice Giovanna Spatari, il direttore sanitario Giuseppe Murolo e il direttore amministrativo Elvira Amata. L’insediamento si è svolto in presenza di alcuni membri chiave dell’istituto, con un confronto iniziale tra le parti coinvolte.

Oggi l'incontro con la Rettrice Giovanna Spatari, il direttore sanitario Giuseppe Murolo e il direttore amministrativo Elvira Amata 62 anni, avvocato, Iacolino è stato fino a pochi giorni fa direttore del Dipartimento di pianificazione strategica dell’Assessorato Regionale della Salute. Un percorso professionale, il suo, caratterizzato da una lunga esperienza manageriale in sanità, iniziata nel 1988 prima come funzionario e poi come dirigente. “È per me un onore – dichiara Iacolino – tornare alla guida di un’azienda ospedaliera universitaria e ringrazio la Rettrice per la fiducia accordata. Sono convinto che le peculiarità di un policlinico - in cui assistenza, didattica e ricerca convivono - non possano che essere un valore aggiunto per i pazienti e gli utenti che afferiscono al nostro ospedale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

