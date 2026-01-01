Nuove dimissioni al Ruggi Polichetti Udc | A rischio l’assistenza ai cittadini
Nuove dimissioni al Ruggi di Salerno, con Nicola Crispino che lascia il ruolo di responsabile delle Risorse umane. Questa situazione si aggiunge all’addio del direttore generale Ciro Verdoliva, sollevando preoccupazioni sulla continuità e qualità dell’assistenza ai cittadini. La fase di cambiamento potrebbe avere ripercussioni sulla gestione ospedaliera e sui servizi offerti dall’azienda sanitaria.
Dopo l’addio del direttore generale Ciro Verdoliva, anche il responsabile delle Risorse umane, Nicola Crispino, ha lasciato l’incarico dall'azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno. Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
