Poker Juve al Pisa | i bianconeri si scatenano nella ripresa con quattro marcatori diversi

Nella partita tra Juventus e Pisa, i bianconeri hanno vinto con il punteggio di 4-0. La gara si è decisa nella ripresa, con quattro marcatori diversi: Cambiaso al 9', Thuram al 20', Yildiz al 30' e Boga al 48'. La formazione della Juventus era schierata con il modulo 3-4-2-1, e il portiere Perin ha ricevuto una valutazione di 7.

Juventus - Pisa 4-0 Marcatori: 9' st Cambiaso, 20' st Thuram, 30' st Yildiz, 48' st Boga Juventus (3-4-2-1): Perin 7; Kalulu 6.5, Bremer 6.5, Gatti 6 (1' st Kelly 6.5); McKennie 7, Locatelli 7, Thuram 7 (31' st Koopmeiners 6), Cambiaso 7; Conceicao 7 (31' st Miretti 6), Yildiz 7 (37' st Kostic sv); David 5.5 (1' st Boga 7). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti 7. Pisa (3-5-2): Nicolas 4.5; Calabresi 5 (31' st Stojilkovic sv), Caracciolo 5, Coppola 5; Leris 6 (15' st Cuadrado 5), Aebischer 6, Marin 5.5 (15' st Loyola 5), Hojholt 5.5 (15' st Piccinini 5), Angori 5.