La Juventus conquista una vittoria fondamentale al Dall’Ara, superando il Bologna 1-0 grazie alla rete di Cabal nella ripresa. La sfida, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, ha visto i bianconeri ottenere tre punti preziosi in trasferta, consolidando la loro posizione in classifica. Ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul match.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-1: i bianconeri passano al Dall’Ara, tre punti pesantissimi! Decide la rete di Cabal nella ripresa

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affrontava un crocevia importante della stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serviva ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. I bianconeri conquistano 3 punti fondamentali, visti anche i risultati delle altre concorrenti, grazie alla rete di testa di Cabal nella ripresa. La vince Spalletti, con i cambi e le giuste letture nel corso del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-1: sintesi e moviola. Juventusnews24.com

Bologna Juventus (0-1) Gli Highlights | Serie A 2025 | Bologne-Juve | Gol Juan Cabal | Juve Bologna

Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it