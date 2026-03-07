Pogacar inarrestabile | vince la Strade Bianche per la quarta volta mai nessuno come lui

Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria alla Strade Bianche per la quarta volta, un risultato senza precedenti nella storia della corsa. A 80 km dall’arrivo, ha fatto la differenza lasciando gli avversari alle sue spalle, e ha poi concluso la gara in volata a Piazza del Campo, a Siena. La sua prestazione ha confermato il suo ruolo di protagonista indiscusso in questa competizione.

Taglia il traguardo di Piazza del Campo in solitaria distanziando il secondo classificato di un minuto: ecco un’altra perla di Tadej Pogacar Per lo sloveno si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque edizioni, mai nessuno come lui. Con il tempo di 4 ore e 45 minuti arriva davanti al francese Paul Seixas attardo di un minuto. Terzo posto per il messicano Isaac Del Toro. "È il modo migliore per iniziare la stagione", ha dichiarato lo sloveno dopo aver tagliato il traguardo. “I miei compagni hanno svolto un lavoro incredibile fin dall’inizio, controllando la fuga e imponendo un gran ritmo. Sono felice di aver vinto, soprattutto per loro. Seixas è stato bravissimo, ha cercato di seguirmi sul Monte Sante Marie, non è stato facile distanziarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pogacar inarrestabile: vince la Strade Bianche per la quarta volta, mai nessuno come lui Leggi anche: Tadej Pogacar stacca tutti e vince la quarta Strade Bianche. Impressiona Paul Seixas Pogacar è un alieno, un treno coi pedali: Tadej vince la Strade Bianche con una fuga mostruosaTadej Pogacar ha vinto da dominatore la Strade Bianche, prendendo il volo con una fuga solitaria a 80 km dal traguardo. POGACAR è imbattibile! Evenepoel ancora secondo | HIGHLIGHTS | Europei Ciclismo 2025 Contenuti utili per approfondire Strade Bianche. Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritataIl copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo ... oasport.it Strade Bianche: Pogacar re per la quarta volta, mai nessuno come lui. Il 19enne Seixas chiude secondoIn Toscana vince ancora lo sloveno, campione per la quarta volta nelle ultime 5 edizioni. Del Toro in terza posizione ... gazzetta.it