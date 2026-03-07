Pogacar dopo la vittoria alla Strade Bianche 2026 | Bello iniziare la stagione così

Tadej Pogacar ha vinto la Strade Bianche 2026, ottenendo il suo quarto successo nella corsa. La gara si è svolta il 7 marzo a Siena, con il ciclista sloveno che ha conquistato un risultato che nessun altro è riuscito a raggiungere prima di lui. La vittoria segna l’inizio della stagione con un risultato di rilievo.

Siena, 7 marzo 2026 - Come lui nessuno mai: la frase, quando di mezzo c'è Tadej Pogacar, è piuttosto inflazionata, ma il successo alla Strade Bianche 2026, il quarto totale, lo issa davvero dove nessuno è mai arrivato finora. Per lo sloveno, tra l'altro, si conferma la regola aurea che lo vuole vincente al debutto in stagione fin dal 2020: nel caso della Classica degli sterrati, poi, spesso è solo questione di indovinare dove verrà sferrato l'assalto buono. Il grazie di Pogacar alla squadra. Quasi a voler onore al meglio l'intitolazione a proprio nome, era lecito aspettarsi uno scatto sul Colle Pinzuto: invece il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG parte sul Monte Sante Marie, il tratto dedicato a Fabian Cancellara, da oggi sorpassato nel computo dei successi totali nella corsa senese.