Sébastien Pocognoli, allenatore del Monaco, ha guidato la squadra alla vittoria per 3-1 contro il Psg al Parco dei Principi. È noto per essere un discepolo di Van Gaal e si distingue per le sue capacità comunicative con i giocatori. Dopo la partita, L’Equipe ha assegnato un voto 9 al tecnico, sottolineando la coerenza della formazione scelta e il risultato ottenuto.

L'Equipe: "i suoi pilastri si fondano sul pragmatismo e la valorizzazione dei calciatori". Rmc Sport racconta della vittoria del campionato belga dell'Union Saint-Gilloise dopo 90 anni. Sébastien Pocognoli con il suo Monaco ha battuto 3-1 il Psg ieri al Parco dei Principi. “Aveva schierato gli stessi undici di dieci giorni fa in Champions League ed è stato un trionfo. Ha gestito senza difficoltà i deficit della squadra. Golovin ha segnato dieci secondi dopo essere entrato. Il Monaco non ha mai dato l’impressione di poter perdere questo incontro e la sua preparazione per la partita è stata coronata dal successo“. L’allenatore 38enne è arrivato in Francia lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

