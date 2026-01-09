Liam Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, ha condiviso la sua passione per il calcio, nata osservando il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal durante l’infanzia. Subentrato a Maresca, Rosenior sottolinea l’importanza di allenare una squadra in un campionato competitivo come la Premier League, mostrando il suo entusiasmo per questa nuova esperienza.

Il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, subentrato a Maresca esonerato, ha raccontato ai canali ufficiali del club da dove nasce la sua passione per il calcio e quanto sia importante per lui allenare una squadra così importante in un campionato tanto ambizioso come la Premier League. Le parole di Rosenior. «Ai giocatori ho detto che dobbiamo concentrarci sul vincere la prossima partita. Col talento e la professionalità che abbiamo in questo gruppo, non ho dubbi che ci riusciremo. I segnali ci sono tutti e non voglio limitare le nostre ambizioni: anche perché abbiamo giocatori con enorme talento e non vogliamo porci dei limiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal»

Leggi anche: Nuovo allenatore Chelsea, è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia: il motivo

Leggi anche: Chelsea, Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues: c’è il comunicato ufficiale del club inglese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, dopo l’esonero dell’italiano Enzo Maresca; Lo iscriva in una scuola per bambini dotati: Rosenior, il cervellone a cui si affida il Chelsea; Liam Rosenior, che è praticamente il nuovo allenatore del Chelsea, è un personaggio davvero unico; Liam Rosenior, chi è il nuovo allenatore del Chelsea: scriveva sul Guardian, la lettera a Trump, la lotta al razzismo.

Chelsea, ecco Rosenior: "Cresciuto col Milan di Sacchi. Ho rispetto per i big, ma voglio batterli" - Il nuovo tecnico dei Blues: "Non ho dubbi sul valore della squadra, ma voglio un Chelsea non solo potenzialmente grande. msn.com

Il Chelsea punta su Rosenior: chi è l'allenatore nerd che si scagliò contro Trump - Dal gioco aggressivo e la lingua tagliente: chi è il nuovo allenatore dei blu ... mowmag.com