PNRR scuola allo studio finanziamenti anche per gli istituti che non hanno raggiunto i target

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta valutando la possibilità di concedere finanziamenti PNRR anche alle scuole che non hanno ancora raggiunto i target stabiliti. Secondo fonti ufficiali, si sta considerando di estendere i fondi a istituti che non hanno completato le tappe previste nei progetti. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Possibile apertura del Ministero dell’Istruzione e del Merito sul riconoscimento dei finanziamenti PNRR anche alle scuole che non hanno raggiunto i target previsti. L’ipotesi è stata illustrata dalla Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, Simona Montesarchio, nel corso di un incontro con la delegazione ANQUAP. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola ’Achille Sclavo’: "Edificio nuovo e moderno con i finanziamenti Pnrr"Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la scuola primaria ‘Achille Sclavo’ nella rinnovata sede inaugurata dal sindaco, Nicoletta Fabio, e...

Sciopero scuola: domani 12 gennaio e martedì 13, coinvolti anche gli istituti privatiLunedì 12 e martedì 13 gennaio è previsto uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto scuola.

Capitali privati per riqualificare le scuole, l’idea allo studio16/02/2026 - Per riqualificare le scuole si potrebbe ricorrere al coinvolgimento dei capitali privati utilizzando forme di partenariato pubblico-privato (Ppp) e finanza di progetto (project financing) ... edilportale.com

Siracusa. ‘Rizza’ svenduto, tra fondi Pnrr bruciati e storia tradita: TAR impugna il caso, è guerra legale contro il Libero ConsorzioIl futuro dell’Istituto Superiore Rizza si gioca ora nelle aule del TAR di Catania. L’Avvocatura dello Stato, su richiesta della scuola, ha depositato un ricorso accompagnato da una ... libertasicilia.it

