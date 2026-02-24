Scuola ’Achille Sclavo’ | Edificio nuovo e moderno con i finanziamenti Pnrr

Il taglio del nastro alla scuola primaria 'Achille Sclavo' si è verificato ieri pomeriggio, quando i fondi del PNRR hanno permesso di realizzare un edificio nuovo e moderno. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Nicoletta Fabio e dell’assessore Lorenzo Loré, che hanno visitato le aule rinnovate insieme a studenti e genitori. La scuola ora offre spazi più ampi e funzionali per l’istruzione dei bambini. La struttura è pronta ad accogliere gli studenti del quartiere.

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la scuola primaria 'Achille Sclavo' nella rinnovata sede inaugurata dal sindaco, Nicoletta Fabio, e dall'assessore Lorenzo Loré alla presenza di alunni e genitori. "Riconsegniamo alla città – dice Fabio – una struttura storica, vissuta negli anni da tantissimi senesi e nella quale si conservano tanti ricordi. Era necessario approntare un ammodernamento ed un efficientamento della sede, secondo i canoni attuali per garantire le funzioni educative e sociali di una primaria. La 'Sclavo' fu fondata nella prima metà del secolo scorso come colonia estiva per i bambini poveri con problemi respiratori data la sua posizione elevata rispetto al tessuto cittadino e alla presenza nei dintorni di numerose alberature.