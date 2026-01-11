Sciopero scuola | domani 12 gennaio e martedì 13 coinvolti anche gli istituti privati
Domani 12 gennaio e martedì 13 gennaio si terrà uno sciopero nazionale che coinvolge il personale docente e ATA di scuole statali, comunali e private, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia. La protesta riguarda diverse questioni legate al settore scolastico e interesserà le attività educative durante queste giornate. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle singole istituzioni per eventuali dettagli e aggiornamenti.
Domani e martedì 13 gennaio è previsto uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto scuola. L’astensione dal lavoro riguarda il personale docente e ATA, sia delle scuole statali che comunali, compresi asili nido, scuole dell’infanzia e istituti privati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
