Sciopero scuola | domani 12 gennaio e martedì 13 coinvolti anche gli istituti privati

Domani 12 gennaio e martedì 13 gennaio si terrà uno sciopero nazionale che coinvolge il personale docente e ATA di scuole statali, comunali e private, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia. La protesta riguarda diverse questioni legate al settore scolastico e interesserà le attività educative durante queste giornate. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle singole istituzioni per eventuali dettagli e aggiornamenti.

Sciopero scuola 12 e 13 gennaio, a rischio le lezioni in Italia - facebook.com facebook

In corso lo #sciopero nazionale dei #treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord fino alle 21. Garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Attesi ritardi e cancellazioni. Rinviato lo sciopero della scuola al 12 e al 13 gennaio. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.