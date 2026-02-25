Allenatrice accusata di maltrattamenti Il pm | Archiviare

Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, si trova sotto indagine dopo le accuse di maltrattamenti mosse da due allieve. Il pubblico ministero ha deciso di archiviare il procedimento, evidenziando la mancanza di prove sufficienti. La notizia ha suscitato reazioni tra genitori e tesserati, che chiedono maggiore attenzione e trasparenza nella gestione delle accuse. La situazione resta delicata e aperta a ulteriori sviluppi.

Un vero e proprio tsunami si è abbattuto sulla società Ginnastica Estense Otello Putinati dopo il procedimento federale che riguarda l’allenatrice Livia Ghetti (foto), accusata da due allieve di pressioni psicologiche e abusi. Mentre la giustizia sportiva fa il suo corso (la decisione è attesa prima dell’estate), è stato aperto anche un fascicolo penale in Procura. Dopo avere sentito le parti, il pm Andrea Maggioni ha chiesto l’archiviazione; le parti offese potrebbero opporsi. Deciderà il giudice se andare avanti. L’accusa di maltrattamenti ha scatenato una bufera. La vicenda non è finita soltanto sotto i riflettori della procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

