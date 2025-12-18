Assunzioni Milano-CortinaPm | archiviare

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che coinvolge presunti appalti truccati e tangenti. L’indagine, focalizzata su rapporti tra politica e gestione dell’evento, si è concentrata sulle assunzioni di persone vicine al mondo politico, ma ora si conclude senza ulteriori sviluppi.

Olimpiadi Milano-Cortina, chiesta archiviazione dell'indagine sulle assunzioni di parenti dei vip tra cui Leonardo La Russa - Per la Procura, c'è stata «mancanza di trasparenza» ma non reati: l'abuso d'ufficio è stato abrogato e la turbativa d'asta non è applicabile ... msn.com

Milano-Cortina 2026, Procura chiede archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni pilotate - Gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi dai pm milanesi alla Corte dei Conti per valutare eventuali danni erariali legati alle 35 assunzioni individuate ... msn.com

