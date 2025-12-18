Assunzioni Milano-CortinaPm | archiviare

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che coinvolge presunti appalti truccati e tangenti. L’indagine, focalizzata su rapporti tra politica e gestione dell’evento, si è concentrata sulle assunzioni di persone vicine al mondo politico, ma ora si conclude senza ulteriori sviluppi.

19.48 La Procura di Milano ha chiesto di archiviare il filone dell'inchiesta su presunti appalti truccati e tangenti nella gestione dell'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, che riguarda le assunzioni di persone legate al mondo della politica. L'istanza, inoltrata al Gip e trasmessa alla Corte dei Conti per eventuali danni erariali, riguarda 35 assunzioni individuate dalla GdF. Tra queste anche la nipote dell'ex premier Mario Draghi e il secondogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

