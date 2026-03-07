Pixar guarda al futuro | in arrivo Monsters & Co 3 Coco 2 e il primo musical dello studio

La Pixar annuncia nuovi progetti, tra cui “Monsters & Co. 3”, “Coco 2” e il primo musical dello studio. Dopo il successo di “Jumpers – Un salto tra gli animali”, che ha riscosso buoni incassi e recensioni positive, la casa di animazione si prepara a tornare in sala con ulteriori produzioni. Le novità riguardano sia sequel che innovazioni nel genere musicale.

Con Jumpers – Un salto tra gli animali che raccoglie incassi e ottime recensioni, la Pixar sembra aver ritrovato la bussola. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (via Deadline), lo studio guidato da Pete Docter sta lavorando a una pipeline di progetti che mescola grandi ritorni e scommesse originali, cercando di riconnettersi con il grande pubblico dopo alcune annate altalenanti. Nell'intervista, Docter ha ammesso con onestà alcuni errori del passato recente, spiegando di aver forse concesso troppa libertà creativa ai registi su storie eccessivamente autobiografiche, perdendo a volte il contatto con il pubblico di massa. "Probabilmente ho puntato troppo sul 'fate quello che volete'", ha dichiarato il boss della Pixar.