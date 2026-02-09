Minions & Monsters | Il Trailer del Super Bowl svela il nuovo film in arrivo nel 2026

Durante il Super Bowl è stato diffuso il trailer del nuovo film Minions & Monsters, in arrivo nel 2026. I fan sono già in fermento e si chiedono se questa volta il film riuscirà a conquistare il pubblico come i precedenti, portando di nuovo il botteghino a cifre record. Intanto si aspetta con curiosità di scoprire cosa hanno in serbo i personaggi gialli più amati al mondo.

Il 2026 segnerà il grande ritorno dei film da un miliardo di dollari al botteghino? Le premesse ci sono tutte, e il merito potrebbe essere dei piccoli aiutanti gialli più famosi al mondo. Durante il Super Bowl LX, Universal ha ufficialmente presentato il primo trailer di Minions & Monsters (precedentemente noto come Minions 3 ), il settimo capitolo della saga di Cattivissimo Me. L’uscita nelle sale è già fissata per il 1° luglio 2026, posizionando il film come il candidato principale a dominare la stagione estiva. Minions & Monsters: Trama e Meta-umorismo. A differenza di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, questo nuovo capitolo sembra distaccarsi dalla linea temporale del giovane Gru per vivere di vita propria. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Minions 3 diventa “Minions & Monsters” | Il trailer folle dal Super Bowl svela il titolo

I Minions tornano con un nuovo film dal titolo “Minions & Monsters”.

Minions & Monsters | Il caos giallo parla italiano nel primo trailer di “Minions 3”

Universal Pictures ha pubblicato il trailer italiano di “Minions & Monsters”, il terzo capitolo della saga dedicata alle creature più irriverenti dell’animazione.

Argomenti discussi: Minions & Monsters, Il Primo Trailer del Film - HD - Film (2026); Minions 3 diventa Minions & Monsters | Il trailer folle dal Super Bowl svela il titolo; Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix); Minions 3, è arrivato il primo trailer ufficiale del sequel targato Illumination!.

minions monsters il trailerMinions & Monsters, il primo trailer del film [HD]Regia di Pierre Coffin. Un film con Pierre Coffin, Romesh Ranganathan. Da mercoledì 1° luglio al cinema. mymovies.it

Minions & Monsters: primo trailer per il nuovo film dedicato alle mascotte di IlluminationMinions 3 si intitolerà Minions & Monsters e vedrà i protagonisti tentare di conquistare Hollywood negli anni ''20. drcommodore.it

