Minions & Monsters | Il Trailer del Super Bowl svela il nuovo film in arrivo nel 2026

Durante il Super Bowl è stato diffuso il trailer del nuovo film Minions & Monsters, in arrivo nel 2026. I fan sono già in fermento e si chiedono se questa volta il film riuscirà a conquistare il pubblico come i precedenti, portando di nuovo il botteghino a cifre record. Intanto si aspetta con curiosità di scoprire cosa hanno in serbo i personaggi gialli più amati al mondo.

Il 2026 segnerà il grande ritorno dei film da un miliardo di dollari al botteghino? Le premesse ci sono tutte, e il merito potrebbe essere dei piccoli aiutanti gialli più famosi al mondo. Durante il Super Bowl LX, Universal ha ufficialmente presentato il primo trailer di Minions & Monsters (precedentemente noto come Minions 3 ), il settimo capitolo della saga di Cattivissimo Me. L'uscita nelle sale è già fissata per il 1° luglio 2026, posizionando il film come il candidato principale a dominare la stagione estiva. Minions & Monsters: Trama e Meta-umorismo. A differenza di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, questo nuovo capitolo sembra distaccarsi dalla linea temporale del giovane Gru per vivere di vita propria.

