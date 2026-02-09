Minions & Monsters | Il caos giallo parla italiano nel primo trailer di Minions 3

Universal Pictures ha pubblicato il trailer italiano di “Minions & Monsters”, il terzo capitolo della saga dedicata alle creature più irriverenti dell’animazione. Dopo averlo visto in anteprima durante il Super Bowl LX, ora i fan italiani possono scoprire cosa aspettarsi da questa nuova avventura gialla, che promette ancora più caos e risate.

Dopo il debutto esplosivo durante il Super Bowl LX, Universal Pictures ha rilasciato la versione italiana del trailer di Minions & Monsters, il terzo capitolo della saga spin-off dedicata alle creature più indisciplinate dell’animazione. Il film, che segna il ritorno del franchise dopo il successo di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, debutterà nelle sale italiane il 1° luglio 2026. Alla regia torna il candidato all’Oscar Pierre Coffin, la mente dietro i primi tre capitoli di Cattivissimo Me e del primo Minions, nonché voce storica dei piccoli protagonisti sin dal 2010. La sceneggiatura è firmata da Brian Lynch ( Minions, Pets ), mentre la produzione è affidata al CEO di Illumination, Chris Meledandri, e a Bill Ryan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

