Napoli l?appello di residenti e ristoratori | Più divise | serve un presidio fisso

Stamattina i residenti e i ristoratori di Chiaia si sono riuniti davanti al Brew Bridge, ancora scossi dopo l’ultima notte di vandalismi. Chiedono un presidio fisso per fermare le aggressioni e riportare un po’ di calma in zona. La strada è ancora segnata dalle tensioni, e molti temono che senza interventi concreti la situazione possa peggiorare. È un appello che si fa più forte dopo le ripetute violenze che hanno portato paura e disordine tra i cittadini.

Chiaia è stanca ed è scossa, dopo l'ennesima notte di violenza al "Brew Bridge" preso d'assalto dai teppisti azzurri. Una violenza che è arrivata anche in un locale del centro storico, danneggiato stavolta da mani di teppisti inglesi. Imprenditori del by night e comitati di residenti, spesso contrapposti su tanti temi, sono uniti dalla richiesta di «aumentare la sicurezza nella zona dei baretti». Tra via Bisignano, vico Belledonne e dintorni «serve un presidio fisso notturno». Il coro è unanime. Gli appelli Dopo i danni subìti, il titolare del pub danneggiato ha scritto: «È curioso come per alcuni il tifo significhi distruggere il lavoro degli altri e creare pericolo.

