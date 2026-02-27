Tragedia lungo l’Arno | trovato senza vita l’uomo scomparso in zona Santa Mama

Un uomo scomparso nella zona di Santa Mama lungo l’Arno è stato trovato senza vita. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nel territorio aretino per cercare la persona dispersa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e il decesso dell’individuo.

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi per una persona scomparsa nel territorio aretino. Poco prima delle ore 14, il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, con il personale del distaccamento di Bibbiena, è stato attivato a seguito della segnalazione di scomparsa presentata ai Carabinieri di Rassina. I militari avevano già avviato una prima ricerca, individuando in località Santa Mama, nei pressi del fiume Arno, il cappotto e il cappello appartenenti allo scomparso. L'area è stata quindi immediatamente perlustrata con il supporto dell'elisoccorso. Il personale elisoccorritore ha effettuato un giro di ricognizione dall'alto, individuando il corpo dell'uomo nelle acque dell'Arno, sulla sponda destra del fiume, in prossimità della confluenza con il torrente Talla.