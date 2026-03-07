Pirata della strada travolge cinque persone e fugge a tutta velocità

Un automobilista ha investito cinque persone nel centro di Codroipo e poi è fuggito a tutta velocità. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e l’automobilista si è allontanato subito dopo aver travolto il gruppo di pedoni. La Polizia ha avviato le indagini per rintracciare il conducente e chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

L'incidente si è verificato nella notte a Codroipo. Le vittime sono della stessa cittadina, Codroipo e Spilimbergo Si è conclusa in poche ore la fuga del pirata della strada che, alla guida di un'automobile, la scorsa ha travolto un gruppo di cinque persone in pieno centro a Codroipo. I carabinieri della stazione locale sono riusciti a rintracciare il conducente della vettura, un cittadino ucraino di 36 anni, denunciandolo a piede libero per omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle due del mattino, in via Italia. Secondo i rilievi effettuati dai militari, l'uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, piombando su un gruppo di amici fermi all'esterno di un bar della zona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Travolge un 74enne in bici e fugge: caccia al pirata della strada nella BassaIncidente ad Aiello del Friuli nella mattinata del 18 febbraio: l’anziano è finito in ospedale con lievi ferite.

Brescia, automobilista travolge due pedoni a tutta velocità e fugge: il video chocDopo aver travolto due persone non si è fermato, facendo perdere le proprie tracce.

Pirata della strada investe e travolge cinque pedoni e poi scappa dal luogo dell'incidente: è stato rintracciato e denunciatoCODROIPO. Ha investito e travolto cinque pedoni, fuggendo poi dal luogo dell'incidente, senza prestare aiuto ai feriti. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada e l'hann ... ildolomiti.it

