Brescia automobilista travolge due pedoni a tutta velocità e fugge | il video choc

A Verolavecchia, in provincia di Brescia, un incidente ha coinvolto due pedoni investiti da un veicolo in movimento. L’automobilista, dopo l’impatto, è ripartito senza prestare soccorso alle vittime. La vicenda, ripresa da un video, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Paura sulle strade di Verolavecchia (Brescia) dove un automobilista ha investito due pedoni a tutta velocità per poi proseguire il suo tragitto, senza nemmeno fermarsi per accertarsi delle condizioni delle due vittime. L'uomo, riuscito a far perdere le sue tracce, è stato poi identificato dai carabinieri. Il fatto, stando a quanto riportato dalle autorità locali, si è verificato nella serata dello scorso 5 gennaio in via Vittorio Veneto, a Verolavecchia. Due persone sono state letteralmente travolte dall'auto in corsa, restando ferite. Chi si trovava a bordo della vettura, però, non si è fermato, continuando il suo percorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

