© Sondriotoday.it - Melloblocco 2026: aperte le iscrizioni online

Il Melloblocco 2026 è in programma dal 6 al 9 maggio in Val Masino e le iscrizioni sono già aperte online. Così, in quei giorni di inizio primavera succederà quel qualcosa di davvero speciale - e il termine, in questo caso, non è eccessivo - che succede dal 2004 quando il raduno unisce tra i. Sondriotoday.it

Melloblocco 2026: aperte le iscrizioni al grande raduno internazionale di bouldering in Val Masino - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Melloblocco 2026, il più grande raduno internazionale di bouldering su granito, in programma dal 6 al 9 maggio in ... radiotsn.tv