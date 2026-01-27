Didacta Italia 2026 dall’11 al 13 marzo a Firenze | aperte le iscrizioni agli eventi formativi

Le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026 sono ora aperte. L’evento si terrà dall’11 al 13 marzo presso la Fortezza da Basso di Firenze, offrendo opportunità di aggiornamento e formazione nel settore educativo. Un’occasione per professionisti e appassionati di approfondire tematiche attuali e condividere esperienze in un contesto internazionale.

Sono aperte le iscrizioni per gli eventi formativi di Didacta Italia 2026, in programma dall’11 al 13 marzo presso la Fortezza da Basso di Firenze. L’edizione di quest’anno, la tredicesima, sarà dedicata a Carlo Collodi, a duecento anni dalla sua nascita, avvenuta a Firenze nel 1826. La struttura del programma formativo, curata da INDIRE sotto il coordinamento scientifico del professor Giovanni Biondi, comprende: Destinatari: docenti, dirigenti, personale educativo e amministrativo, ma anche amministratori locali. I percorsi spaziano dalla fascia 0-6 anni alla formazione post diploma, toccando temi come metodologie didattiche, educazione ambientale (con focus sulla GreenComp), alimentazione, arte e innovazione del sistema educativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Didacta Italia Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027. Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona Dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Didacta Italia Argomenti discussi: Olimpiadi, la CGIL contro la Dad: A pagare sono studenti, scuola e famiglie; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Giorno della Memoria 2026, Biancani, Murgia e Belloni presentano le iniziative che tracciano Un percorso di riflessione, arte e cittadinanza attiva per interrogare il presente attraverso la memoria della Shoah; Allerta meteo, lunedì 19 sospensione attività didattica ed evento Winter Open Day. Didacta Italia 2026: aperte le iscrizioni ai 506 eventi formativi. Quest’anno sarà dedicato a Carlo CollodiSono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026, in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, punto di riferimento nazionale per la ... tecnicadellascuola.it Firenze Fiera esprime cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli: il suo impegno alla base della nascita di Didacta Italia a FirenzeIl presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff di Didacta Italia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli, figura ... tecnicadellascuola.it Sei un docente o un professionista dell’educazione che crea contenuti digitali sulla scuola Didacta Italia apre la call per gli Ambassador di #Didacta26. Cerchiamo persone che vivono la scuola ogni giorno e la raccontano attraverso i propri canali, con cont - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.