Picchia la madre e la compagna per anni anche davanti ai figli minorenni

Un uomo di 32 anni residente a Trento è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato ripetutamente la madre e la compagna, anche davanti ai figli minori. Gli episodi di violenza, protratti nel tempo, hanno suscitato l’intervento delle forze dell’ordine per proteggere le donne coinvolte.

Picchiava e maltrattava sua madre e la sua compagna da anni, talvolta anche davanti ai figli. Stiamo parlando di un uomo di 32 anni residente a Trento che pochi giorni fa è stato arrestato dai carabinieri in aiuto delle donne dopo l'ennesimo episodio di violenza.

