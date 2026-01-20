Picchia la compagna davanti ai figli minorenni | i Carabinieri lo arrestano ma lui è già fuori dal carcere

Un uomo di 36 anni della provincia di Potenza è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito la propria compagna davanti ai figli minorenni. A seguito dell’episodio, i giudici hanno emesso un divieto di avvicinamento alla famiglia. Tuttavia, il soggetto si trova già fuori dal carcere, sollevando questioni sulla gestione della tutela delle vittime e sulla sicurezza delle famiglie coinvolte.

