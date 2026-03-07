PiazzaPulita Mulè inchioda Woodcock | 37mila telefonate assolto Si interroghi sui suoi disastri

Nella puntata di giovedì 5 marzo di PiazzaPulita su La7, Giorgio Mulè ha rivolto una domanda diretta al magistrato Henry John Woodcock, chiedendogli se si fosse mai domandato sui disastri che ha causato. Mulè ha inoltre evidenziato che Woodcock, coinvolto in un procedimento, è stato assolto dopo aver effettuato circa 37 mila telefonate.

"Si è mai interrogato sui disastri che avete combinato?". Ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 5 marzo su La7, Giorgio Mulè incalza il magistrato Henry John Woodcock. Al centro il dibattito sulla riforma della giustizia e il "no" di alcune toghe, Woodcock compreso. "Il motivo per cui non ho mai partecipato a questa trasmissione.", interviene il magistrato che subito viene interrotto dal deputato di Forza Italia che lo mette spalle al muro: "Per forza, perché quando si trova davanti. Nel mio fascicolo ci sono 37mila telefonate". "Queste sono tutte balle sesquipedali", replica la toga stizzita. Il riferimento del forzista è all'operato - spesso criticato - di Woodcock per l'uso estensivo delle intercettazioni, definito da alcuni come "a strascico". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

