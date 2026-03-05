Stasera, giovedì 5 marzo, torna su La7 Corrado Formigli con una nuova puntata di Piazzapulita. Tra gli ospiti ci sono Elly Schlein, Henry John Woodcock e Michele Santoro. La trasmissione si concentra su temi di attualità e politica, coinvolgendo figure di spicco del panorama italiano. La puntata promette interventi e dibattiti su temi di rilevanza nazionale.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Spazio alla guerra in Iran e al referendum sulla giustizia. Ecco le anticipazioni del 5 marzo 2026 Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 5 marzo, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il programma di approfondimento della prima serata di La7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita: Elly Schlein, Henry John Woodcock e Michele Santoro tra gli ospiti

diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

diMartedì, Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Una raccolta di contenuti su Elly Schlein.

Elly Schlein replica a Meloni: Confronto a tre con Conte? Portasse anche SalviniDurante l’intervista a Piazzapulita, Elly Schlein ha replicato a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio qualche ora fa si è detta disposta ad un confronto con la leader del Pd, purché ci sia ... la7.it

Il pulcino sciolto monzese che scrive a Elly SchleinCara Elly se non ora quando?: inizia e si conclude con questa domanda una lunga lettera inviata al segretario del Partito democratico ... monzatoday.it