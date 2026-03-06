Ieri sera a “Piazzapulita”, il conduttore Corrado ha intervistato il deputato Mulé, che ha commentato con ironia le dichiarazioni di Woodcock sul referendum. Mulé ha scherzato chiedendo se si trattasse della stessa persona o di un suo gemello, lasciando intendere che ci siano molte ambiguità nelle affermazioni dell’esponente politico straniero. La discussione si è focalizzata sulle posizioni espresse da Woodcock in merito alla consultazione popolare.

Ieri a “Piazzapulita”, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Corrado Formigli, in onda su La7, è andato in scena un faccia a faccia infuocato tra Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, e il magistrato Henry John Woodcock, noto alle cronache per essere stato anche il pm titolare dell’inchiesta su Vallettopoli. “Lei non ha fratelli gemelli, no? - domanda Mulè all’interlocutore - Sa perché glielo chiedo? Perché lei ha dichiarato, e anche scritto, che ‘al pm piace vincere facile perché il giudice è assoggettato al pm’, lo ha detto lei. Sono parole sue, lo ha scritto in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano il 4 aprile del 2021, non due secoli fa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Mulé travolge Woodcock: "Ma è lei o il suo gemello?"

Referendum Giustizia, il magistrato Woodcock attacca il Governo: "Ognuno deve fare il mestiere suo"Woodcock contro la riforma della Giustizia Rischio autocensura per i magistrati Woodcock contro il fermo preventivo Mulè contro Woodcock Chi è Henry...

Referendum, confronto con il Procuratore WoodcockAd aprire i lavori sarà Maura Sarno, delegata alla Sicurezza della Provincia di Avellino, che introdurrà gli interventi insieme ai saluti...