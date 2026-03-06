Madrid contro Piantedosi | Numeri sbagliati nessun legame tra sicurezza e Cpr

L'assessora alla Sicurezza del Comune critica le dichiarazioni del ministro dell'Interno sul legame tra irregolarità e criminalità. "Sono castronerie statistiche". Il dibattito riapre il tema del Centro di permanenza per il rimpatrio sotto le Due Torri Si riaccende a Bologna il dibattito sulla possibile apertura di un Centro di permanenza per il rimpatrio. A riaprire lo scontro politico è stata l'assessora alla Sicurezza del Comune, Matilde Madrid, che ha duramente criticato alcune dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul rapporto tra immigrazione irregolare e criminalità. L'occasione è stata la presentazione del secondo...