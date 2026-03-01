È il giorno più bello della nostra vita Gli iraniani nelle piazze italiane festeggiano la morte di Khamenei

Oggi, iraniani residenti in Italia stanno celebrando nelle piazze la notizia della morte dell’ayatollah Khamenei, considerata un momento importante per alcuni di loro. Intanto, la posizione della sinistra italiana riguardo al conflitto mediorientale ha suscitato critiche per aver preso una posizione contro gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente. La celebrazione si svolge in diverse città italiane, con manifestazioni pubbliche e comizi.

Mentre la sinistra italiana ha assunto una postura quanto meno inopportuna sull’evoluzione del conflitto mediorientale, schierandosi contro Usa, Israele e Occidente, gli iraniani in Italia stanno festeggiando per le strade la morte dell’ayatollah Khamenei. Da questa mattina i social sono invasi dalle immagine dei festeggiamenti anche a Teheran: mentre i missili squarciavano i cieli della Capitale iraniana, gli studenti nelle scuole scandivano slogan contro l’ayatollah e contro il regime islamico teocratico che per troppo tempo ha soffocato il Paese. Le donne sono scese in strada senza velo, dai balconi sono state effettuate riprese delle colonne di fumo che si sollevavano dai siti legati al regime tra grida di giubilo e stasera in Italia la festa è proseguita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, Khamenei è morto. Trump: “E’ la più grande chance per gli iraniani di riprendersi il Paese”Trump ha fatto una dichiarazione ufficiale stasera, 28 febbraio 2026, sulla morte del leader spirituale e politica iraniano: .

"Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua ba - facebook.com facebook

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com