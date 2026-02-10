Piantedosi contro i giudici disparità di trattamento nelle condanne | piazze puntano a rovesciare Governo

Da virgilio.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Matteo Piantedosi attacca duramente i giudici, parlando di disparità nelle condanne. Nel frattempo, le piazze si riempiono di manifestanti che puntano a rovesciare il governo di Giorgia Meloni. La tensione cresce e le forze dell’ordine si preparano a gestire le proteste.

A “Quarta Repubblica” il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi attacca i giudici e denuncia una disparità di trattamento tra l’assalto alla Cgil e le violenze contro la polizia. Il ministro parla di piazze organizzate per rovesciare il Governo Meloni e difende le nuove misure di prevenzione per fermare i violenti prima degli scontri. L’attacco di Matteo Piantedosi Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha alzato il livello dello scontro istituzionale e lanciato accuse dirette sul tema della giustizia e dell’ordine pubblico. Nell’intervista a “Quarta Repubblica”, il titolare del Viminale ha parlato apertamente di “disparità di trattamento” nelle decisioni giudiziarie, mettendo a confronto le condanne per l’assalto alla sede della Cgil e quelle, molto più lievi, inflitte per violenze contro le forze dell’ordine durante recenti manifestazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

piantedosi contro i giudici disparit224 di trattamento nelle condanne piazze puntano a rovesciare governo

© Virgilio.it - Piantedosi contro i giudici, "disparità di trattamento nelle condanne": piazze puntano a "rovesciare Governo"

Approfondimenti su Matteo Piantedosi giudici

Quarta Repubblica, Piantedosi: "L'assalto alla Cgil e Askatasuna? Disparità di trattamento"

Il ministro Piantedosi commenta le violenze di sabato scorso, parlando di una disparità di trattamento tra diversi episodi di protesta.

Lep per asili nido, Uil Abruzzo denuncia disparità di trattamento nelle quattro province

La Uil Abruzzo ha evidenziato significative differenze nelle tariffe degli asili nido tra le quattro province della regione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Matteo Piantedosi giudici

Argomenti discussi: Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento; Piantedosi: A Torino una resa dei conti verso lo Stato; Il no dell’opposizione alla mozione unitaria: È tutto un bluff; Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Dinamiche terroristiche. Meloni: Non arretriamo su norme, spero in impegno comune - La diretta.

piantedosi contro i giudiciPiantedosi contro i giudici, disparità di trattamento nelle condanne: piazze puntano a rovesciare GovernoMatteo Piantedosi sui giudici: Disparità nelle condanne. Il ministro parla di piazze violente e di un piano per rovesciare il governo Meloni ... virgilio.it

piantedosi contro i giudiciPiantedosi: 'Chi sfila con i delinquenti offre impunità'. Il pacchetto sicurezza slitta di 24 ore'A Torino dinamiche terroristiche'. Schlein: gravissima strumentalizzazione. Testo al vaglio del Colle, Cdm giovedì. Niente fermo preventivo, idea estensione daspo. Lega rilancia su cauzione (ANSA) ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.