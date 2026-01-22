Influenza picco superato ma l’incidenza resta alta

Secondo gli ultimi dati, la diffusione dei virus respiratori in Italia rimane elevata, nonostante il picco epidemiologico sia stato superato durante la settimana di Natale. L’incidenza dei casi si mantiene ancora su livelli elevati, evidenziando la persistenza di una fase di infezione attiva su tutto il territorio nazionale. È importante continuare a monitorare la situazione e adottare le precauzioni necessarie per tutelare la salute pubblica.

Secondo gli ultimi dati la diffusione dei virus respiratori in Italia continua a essere particolarmente intensa su tutto il territorio nazionale, anche se il picco epidemiologico è stato raggiunto nella settimana di Natale. Per quanto riguarda l’andamento in provincia di Modena, l’incidenza è salita fino a 19 casi per 1.000 abitanti nella settimana dal 22 al 28 dicembre e poi è diminuita fino a 13 per 1.000 abitanti nella seconda settimana di gennaio, con impatto maggiore sempre nella fascia d’età 0 4 anni. La curva epidemica di questo inverno è dunque sovrapponibile a quella del periodo influenzale 2023-2024, quando il picco si è verificato nella stessa settimana di quest’anno, mentre nel 2024-2025 il picco è stato a fine gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

