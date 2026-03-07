Pezeshkian ai paesi vicini | Chiediamo scusa Non li colpiremo più Iran | Nuovi attacchi contro Israele e basi Usa

Un rappresentante iraniano ha chiesto scusa ai paesi vicini, affermando che non verranno più colpiti. Nel frattempo, l'Iran ha annunciato nuovi attacchi contro Israele e basi statunitensi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con azioni militari che coinvolgono diverse parti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si susseguono annunci di operazioni militari da entrambe le parti.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti. “Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall’Iran”, ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì. “Il Consiglio di leadership ad interim ha concordato ieri – ha spiegato ancora il presidente iraniano – che non verranno più effettuati attacchi contro i Paesi vicini e che non verranno lanciati missili a meno che un attacco all’Iran non provenga da quei Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Massud Pezeshkian, durante la quale "ha ribadito la posizione di principio sulla necessità di una cessazione immediata delle ostilità". Lo riferisce l'ag x.com