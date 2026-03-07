L'Iran ha annunciato di aver condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Israele e basi statunitensi. Un rappresentante del governo ha inoltre chiesto scusa ai paesi vicini, affermando che non ci saranno ulteriori attacchi. Nel frattempo, l’aeroporto di Dubai è stato chiuso senza specificare i motivi ufficiali. La situazione rimane tesa nelle aree interessate.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti. “Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall’Iran”, ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì. “Il Consiglio di leadership ad interim ha concordato ieri – ha spiegato ancora il presidente iraniano – che non verranno più effettuati attacchi contro i Paesi vicini e che non verranno lanciati missili a meno che un attacco all’Iran non provenga da quei Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran: “Nuovi attacchi contro Israele e basi Usa”. Pezeshkian: “Chiedo scusa ai paesi vicini. Non li attaccheremo più”. Chiuso l’aeroporto di Dubai

Iran, nuovi attacchi contro Israele e le basi UsaL'esercito iraniano ha dichiarato che la sua marina ha lanciato un'ondata di attacchi con droni contro Israele e le basi statunitensi negli Emirati...

Pezeshkian: "Stop agli attacchi ai Paesi vicini"Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che i paesi vicini non saranno presi di mira a meno che non vengano lanciati attacchi da loro...

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro l’Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran Nuovi attacchi contro Israele e....

Discussioni sull' argomento Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 1 marzo; Iran, gli attacchi sono senza sosta: un minuto di esplosioni. Il video.

“Resa incondizionata». L’ombra dell’invasione di terra sull’Iran L’ultimatum di Trump: «Poi, sceglieremo noi la leadership». Monta l’ipotesi dell’arrivo nel Golfo dei parà statunitensi Francesca Luci x.com

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata» - facebook.com facebook