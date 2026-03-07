Pezeshkian | Stop agli attacchi ai Paesi vicini Non ci arrenderemo a Usa e Israele

Il presidente iraniano ha affermato che i paesi vicini non saranno presi di mira a meno che non vengano coinvolti in attacchi durante il conflitto con Israele e gli Stati Uniti. Ha anche dichiarato che l’Iran non si arrenderà alle pressioni di questi paesi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione internazionale, senza indicare azioni specifiche o intenzioni future.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che i paesi vicini non saranno presi di mira a meno che non vengano lanciati attacchi da loro durante la guerra con Israele e gli Stati Uniti. "Il consiglio direttivo ad interim ha concordato ieri che non verranno più effettuati attacchi. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Pezeshkian: "Stop agli attacchi ai Paesi vicini"Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che i paesi vicini non saranno presi di mira a meno che non vengano lanciati attacchi da loro... Leggi anche: Iran: “Nuovi attacchi contro Israele e basi Usa”. Pezeshkian: “Chiedo scusa ai paesi vicini. Non li attaccheremo più”. Chiuso l’aeroporto di Dubai Tutto quello che riguarda Pezeshkian Stop agli attacchi ai Paesi... Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran a Paesi vicini, 'scusate per raid, stop se attacchi non partiranno da voi'; Nuovi attacchi contro l'Iran, Pezeshkian: Stop ai raid sui Paesi vicini se non ci attaccheranno - DIRETTA; Putin sente Pezeshkian: È necessario porre fine alle ostilità in Iran e in tutto il Medio Oriente - DIRETTA. Iran a Paesi vicini, 'scusate per raid, stop se attacchi non partiranno da voi'(ANSA-AFP) - TEHERAN, 07 MAR - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uni ... altoadige.it Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala». Trump: resa incondizionata. Teheran: «Non ci arrenderemo mai, ma non colpiremi i Paesi vicini»Israele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del ... ilgazzettino.it "Non ci arrenderemo mai agli Stati Uniti e ad Israele", avverte il presidente iraniano #Pezeshkian aggiungendo che "i nemici devono portare con sé nella tomba il desiderio di resa del popolo iraniano". Infine si è scusato con i Paesi vicini per i raid lanciati in - facebook.com facebook Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Massud Pezeshkian, durante la quale "ha ribadito la posizione di principio sulla necessità di una cessazione immediata delle ostilità". Lo riferisce l'ag x.com