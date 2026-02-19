Caschi estintori e mazze | rapinatori alla gioielleria del centro commerciale Bottino da 60mila eur

Quattro uomini con caschi e mazze entrano nella gioielleria Stroili Oro del centro commerciale Torresina e arraffano gioielli per circa 60 mila euro. I rapinatori, armati e decisi, interrompono il normale via vai dei clienti e dei dipendenti. Entrano rapidamente, minacciano e minano la sicurezza del negozio, portando via quanto più possibile. La scena si svolge in pochi minuti, lasciando dietro di sé danni materiali e un senso di paura tra i presenti. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Rapina al centro commerciale Torresina: quattro uomini armati di caschi e mazze svaligiano Stroili Oro. Roma è scossa da una rapina audace avvenuta mercoledì 18 febbraio presso la gioielleria Stroili Oro all’interno del centro commerciale Torresina. Quattro individui, armati di caschi, mazze ed estintori, hanno portato via un bottino stimato in circa 60mila euro, seminando il panico tra i pochi clienti e i dipendenti presenti. L’irruzione, rapida e intimidatoria, riaccende i riflettori sulla sicurezza dei centri commerciali romani. Dinamica della rapina: confusione e violenza. L’allarme è scattato intorno alle 13:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

