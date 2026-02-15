Il braccio di ferro È un altro Montefano rispetto all’andata | Trodica è uno scontro diretto da vincere

Trodica affronta Montefano in una partita decisiva, perché la sconfitta dell’andata ha lasciato un segno. Il tecnico della Trodica ha detto che questa sfida ricorda un’altra regione del campionato, e che bisogna vincere per non perdere terreno. La squadra ha appena tre punti di distanza dalla zona salvezza e si prepara a dare il massimo sul campo. Oggi, i giocatori sanno che devono mettere in cassaforte i tre punti per cambiare rotta.

"Dobbiamo fare 27 punti nelle ultime nove gare, c’è da cominciare oggi nello scontro diretto a Montefano ". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, pensa al match contro un avversario che sul suo campo ha fatto benissimo. "Di fronte avremo un avversario che si sta comportando ottimamente, ci sta a 3 punti in classifica, sul suo impianto si esprime molto bene: ma tutto ciò non cambia di una virgola, dobbiamo vincere". Buratti carica la squadra. "Dobbiamo fare il massimo se vogliamo ambire a sogni di gloria, se gli altri dovessero mantenere questo ritmo ci complimenteremo con loro ma non dobbiamo avere altri rimpianti, perché già ne abbiamo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

