Un attentato dinamitardo si è verificato in un locale notturno nella provincia di Trujillo, in Perù, ferendo 33 persone, tra cui alcuni minori. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino e ha coinvolto un’area sulla costa settentrionale del Paese. La regione ha registrato recenti episodi di violenza e crimine. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’attentato.

Un attentato dinamitardo in un locale notturno in Perù ha ferito 33 persone, tra cui alcuni minori. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino nella provincia di Trujillo, lungo la costa settentrionale del Paese, una una regione che negli ultimi tempi è stata teatro di violenze e crimini. Almeno cinque dei feriti sono in gravi condizioni; alcune vittime hanno subito amputazioni e ferite da schegge e sono state sottoposte a intervento chirurgico. Tra i feriti ci sono tre minori: un sedicenne e due diciassettenni. Al momento restano da capire chi siano i responsabili dell’attacco e quale il movente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perù, attentato dinamitardo in un locale notturno: 33 ferito, tra loro anche minori

