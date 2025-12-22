Un attentato dinamitardo ha scosso oggi la capitale russa, provocando la morte del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell’esercito dello Stato Maggiore russo. La commissione investigativa russa ha confermato l’uccisione del generale, sottolineando che l’esplosione è avvenuta in un’area urbana della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobomba potrebbe essere stata piazzata da organizzazioni esterne, e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe il coinvolgimento dei servizi speciali ucraini. Le autorità hanno avviato immediatamente indagini approfondite per chiarire dinamica e responsabilità dell’attacco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mosca, ucciso generale Fanil Sarvarov in un attentato dinamitardo

Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini

Leggi anche: Ostia, attentato dinamitardo nella notte: l’esplosione davanti a un negozio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ultima ora. Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev; Guerra Russia-Ucraina, le news. Autobomba esplode a Mosca: muore generale dello Stato Maggiore; Bomba esplode a bordo di un'auto a Mosca, ucciso il generale di Stato Maggiore russo Fanil Sarvarov. La Russia: «Sospetti su Kiev».

A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto - Fanil Sarvarov, alto ufficiale dello Stato maggiore russo, è morto in un’esplosione in una zona residenziale della capitale. ilfoglio.it