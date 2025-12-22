Mosca ucciso generale Fanil Sarvarov in un attentato dinamitardo
Un attentato dinamitardo ha scosso oggi la capitale russa, provocando la morte del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell’esercito dello Stato Maggiore russo. La commissione investigativa russa ha confermato l’uccisione del generale, sottolineando che l’esplosione è avvenuta in un’area urbana della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobomba potrebbe essere stata piazzata da organizzazioni esterne, e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe il coinvolgimento dei servizi speciali ucraini. Le autorità hanno avviato immediatamente indagini approfondite per chiarire dinamica e responsabilità dell’attacco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
