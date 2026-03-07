Pericolo di sovraccarico elettrico e altre irregolarità in un circolo privato a Bologna il provvedimento

La Polizia ha sospeso per sette giorni un circolo privato a Bologna dopo aver effettuato controlli. Durante l’ispezione sono state trovate irregolarità amministrative e carenze di sicurezza. Le verifiche hanno riguardato le condizioni del locale e il rispetto delle norme vigenti. Nessun dettaglio su eventuali responsabilità o persone coinvolte viene comunicato.

Un circolo privato ha ricevuto la sospensione per 7 giorni in seguito a una serie di irregolarità amministrative e gravi carenze in materia di sicurezza riscontrate durante un controllo a Bologna. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato eseguito dopo un’ispezione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti preposti, avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2026, come previsto dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I controlli in un circolo privato a Bologna Irregolarità amministrative riscontrate Carenze in materia di sicurezza Provvedimento del Questore e durata della sospensione I... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pericolo di sovraccarico elettrico e altre irregolarità in un circolo privato a Bologna, il provvedimento Controlli nei locali dopo Crans-Montana, circolo privato chiuso a BolognaBologna, 3 febbraio 2026 — Gravi carenze sul fronte della sicurezza e irregolarità amministrative diffuse: per questi motivi un circolo privato di... Leggi anche: Droga, lavoro nero e irregolarità nella sicurezza in almeno due locali a Imperia, scatta il provvedimento