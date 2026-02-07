Droga lavoro nero e irregolarità nella sicurezza in almeno due locali a Imperia scatta il provvedimento

I controlli nei locali di Imperia portano a una serie di sanzioni e alla sospensione di un’attività. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno trovato droga e irregolarità legate al rispetto delle norme sul lavoro. Sono stati multati circa 20.000 euro e una delle attività è stata chiusa temporaneamente.

23 persone identificate, 2 locali controllati e sanzioni per circa 20.000 euro: questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Imperia nella serata di venerdì 6 febbraio. L'operazione, organizzata per prevenire azioni illegali e garantire la sicurezza pubblica, ha visto coinvolte numerose forze dell'ordine e si è concentrata sulle zone nevralgiche della città, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Controlli straordinari a Imperia L'azione coordinata Numeri e risultati dei controlli Sanzioni e sospensione di un'attività Controlli straordinari a Imperia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato il Questore della Provincia di Imperia, Lo Iacono, ha disposto il servizio straordinario dopo specifici incontri in Prefettura.

Due locali sono stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.

