Perforazione fatale durante un esame medico patteggia e paga la metà

La Corte dei conti dell'Umbria ha concluso un procedimento per danno erariale con un patteggiamento, coinvolgendo uno dei due medici accusati. Il caso riguarda la morte di un paziente avvenuta nel febbraio 2015 presso un'azienda ospedaliera di Perugia, in relazione a un'esame durante il quale si è verificata una perforazione fatale. Il medico ha pagato la metà della sanzione prevista.

Si chiude con un accordo economico la posizione di uno dei due sanitari coinvolti nel caso di un paziente di 68 anni deceduto nel 2015 dopo una serie di complicazioni seguite a una colangiopancreatografia La vicenda processuale si origina dal decesso di un uomo di 68 anni, ricoverato alla fine del 2014 presso l'ospedale di Perugia per problemi alla colecisti. Il 22 dicembre 2014, il paziente viene sottoposto a una colangiopancreatografia endoscopica, un esame diagnostico e terapeutico utilizzato per patologie delle vie biliari e del pancreas. Durante la procedura, tuttavia, si verifica una complicanza: la perforazione del duodeno. L'esame viene immediatamente interrotto e una Tac conferma la lesione, rendendo necessario un drenaggio urgente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

