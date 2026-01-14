Morte alla clinica estetica | un medico patteggia l' altro va a processo

Si aprono i procedimenti giudiziari legati alla morte di Helen Comin, deceduta nel settembre 2024 dopo un intervento di chirurgia estetica presso la clinica DiViClinic di Castelfranco Veneto. Un medico ha optato per il patteggiamento, mentre un altro affronta il processo. Questa vicenda evidenzia le implicazioni legali e di sicurezza nel settore della medicina estetica, suscitando attenzione e riflessioni sulla tutela dei pazienti.

Arrivano i primi verdetti giudiziari per la morte di Helen Comin, la cinquantenne di Cittadella, madre di quattro figli e originaria di Rosà, deceduta il 10 settembre 2024 dopo un intervento di sostituzione delle protesi mammarie alla DiViClinic di Castelfranco Veneto. Il chirurgo plastico ed.

