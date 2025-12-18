Busseto perde il controllo dell' auto e esce di strada | ferito in ospedale

Un incidente sulla strada provinciale di Busseto ha coinvolto un'auto che, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada. L'automobilista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto. La comunità si stringe attorno alla vittima, sperando in un rapido recupero.

© Parmatoday.it - Busseto, perde il controllo dell'auto e esce di strada: ferito in ospedale È uscito di strada, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo a bordo della sua auto la strada provinciale di Busseto, all'ingresso del paese. L'incidente, che ha coinvolto un solo mezzo, si è verificato all'ora di pranzo di giovedì 18 dicembre. L'allarme è scattato da subito e.

