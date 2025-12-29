Perde il controllo dell' auto sulla Statale Adriatica ed esce di strada | grave un uomo

Un incidente sulla Statale Adriatica tra Falconara Marittima e Marina di Montemarciano ha coinvolto un veicolo, con l’auto che è uscita di strada. L’uomo al volante è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dalle squadre di emergenza. La situazione attuale richiede attenzione e aggiornamenti sulle condizioni di salute e sull’eventuale chiusura temporanea del tratto coinvolto.

FALCONARA MARITTIMA – È in gravi condizioni l'uomo che nella tarda mattinata, poco prima delle 13, è uscito di strada al volante della sua auto lungo la Statale Adriatica nel tratto che collega Falconara Marittima a Marina di Montemarciano. Tra le ipotesi, quella del malore che ha colpito il.

