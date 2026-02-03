SpaceX e xAI perché Musk ha fuso le due società

Elon Musk ha annunciato di aver comprato xAI, la società di intelligenza artificiale che lui stesso aveva fondato. La mossa sorprende, considerando che Musk ha unito le due aziende per integrare l’intelligenza artificiale nelle missioni spaziali e nei progetti tecnologici. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui piani futuri, ma l’acquisto rappresenta una svolta per le strategie di Musk nel campo dell’innovazione.

Elon Musk ha annunciato che la sua società spaziale, SpaceX, ha comprato xAI, società di sviluppo di intelligenza artificiale di proprietà dello stesso magnate. Le cifre esatte dell’operazione non sono state comunicate, ma secondo diverse fonti il valore dell’acquisizione dovrebbe essere di circa 250 miliardi di dollari. La fusione dà dunque vita alla società non quotata in borsa con il più alto valore di mercato al mondo, stimato in 1.250 miliardi di dollari. A cosa porterà? L’ambizione sarebbe quella di costruire grandi data center nello spazio. «I progressi attuali nell’AI dipendono da grandi data center terrestri, che richiedono immense quantità di energia e raffreddamento», ha detto Musk annunciando l’operazione, intendendo che la domanda di elettricità per AI non può essere soddisfatta sulla Terra senza gravare sull’ambiente e che i data center dovranno quindi trovare collocazione nello spazio dove far ricorso all’ energia solare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

