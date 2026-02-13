Ascolti tv Usa | va male il Super Bowl volano le Olimpiadi invernali grazie a droni e al fuso orario

Il Super Bowl ha registrato ascolti deludenti negli Stati Uniti, mentre le Olimpiadi invernali, trasmesse in Italia, hanno registrato numeri record negli Stati Uniti grazie all’uso dei droni e al fuso orario favorevole.

Dopo un Super Bowl deludente, la copertura d elle Olimpiadi in Italia registra numeri record negli ascolti negli Usa. Ciò grazie a fusi orari favorevoli, strategia multimediale e innovazioni tecnologiche. Lo scrive Front Office of Sport che riporta i dati di Nbc Sport che registra in cinque giorni un dato di +93% "Dopo cinque giorni di competizione con l'Italia, la Nbc ha dichiarato che la sua copertura negli Stati Uniti ha raggiunto una media di 26,5 milioni di spettatori. Questo calcolando la rete televisiva, il servizio di streaming Peacock, le altre piattaforme digitali NbcUniversal e Cnbc e Usa Network di Versant.