Arezzo, 6 marzo 2026 – Si svolgerà lunedì 9 marzo alle ore 18 presso la Sala della Musica a San Giovanni Valdarno l’incontro organizzato dal Comitato per il No al referendum di Arezzo, dal Comitato per il No al referendum del Valdarno Aretino e Fiorentino, dal Comitato Giusto dire No, dal Comitato gli avvocati per il No, dal titolo “Le ragioni per il no al referendum”. Interverranno l’ex magistrato Alessandro Nencini, il professore di Diritto Costituzionale presso l’Università di Firenze Filippo Donati, mentre l’incontro sarà guidato dall’avvocato Francesca Arcangioli. Porteranno i loro saluti Alessandro Tracchi Segretario della CGIL di Arezzo e Pierluigi Ermini Referente del Coordinamento del Valdarno Superiore di Libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ragioni del no al referendum del 22 e 23 marzo con l’ex magistrato Alessandro Nencini

