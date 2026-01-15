Papilloma Virus il ginecologo | Le donne tendono talvolta a sottovalutare l’HPV perché non sanno che la maggioranza dei maschi è portatore di uno o più ceppi Il Pap test? Non sempre basta

Durante il mese internazionale di sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina, il ginecologo Carlo Antonio Liverani evidenzia l'importanza di una corretta prevenzione dell'HPV. Spesso le donne sottovalutano il rischio, ignorando che molti uomini sono portatori del virus. Il Pap test può non essere sufficiente: il nuovo HPV-test con auto-prelievo rappresenta una soluzione efficace e pratica per monitorare la salute e ridurre il rischio di neoplasie.

