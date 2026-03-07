Un gruppo di italiani si trova in Qatar e deve tornare a casa in bus, ma non ha ancora conferme su un volo disponibile. La situazione nel Medio Oriente resta tesa dopo l’attacco degli Stati Uniti in Iran e la risposta di Teheran verso i Paesi del Golfo. Al momento, non ci sono certezze sulla partenza e l’unica opzione sembra essere il viaggio via terra fino a Riad.

L’attacco degli Stati Uniti in Iran e la conseguente reazione di Teheran nei confronti dei Paesi del Golfo ha reso nuovamente incandescente la situazione in Medio Oriente. Tra gli Stati colpiti dalla risposta iraniana c’è anche il Qatar, che ospita sul suo territorio una delle più importanti basi statunitensi. Per decenni Doha ha cercato di costruirsi un ruolo di ponte privilegiato tra Usa e Paesi del Golfo da una parte, e Repubblica Islamica dall’altra. Un attore importante, dunque, nel complesso scacchiere mediorientale, anche per il suo ruolo strategico nell’approvvigionamento energetico globale. Il ministro dell’Energia del Qatar Saad... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Per tornare a casa dobbiamo raggiungere Riad in bus, ma non abbiamo la certezza di un volo”: l’odissea degli italiani in Qatar

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa»Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

"Il volo annullato all'improvviso e la notte in aeroporto": l'odissea di 190 italiani bloccati a BerlinoBloccati da ieri sera all’aeroporto di Berlino per un volo Ryanair diretto a Roma previsto alle 19,30, prima rinviato alle 20 e poi alle 22, infine...

Contenuti utili per approfondire Per tornare a casa dobbiamo raggiungere....

Temi più discussi: Famiglia di Boves bloccata a Riad: Continuano a cancellare i voli. Quando potremo tornare a casa?; Viaggio di ritorno: Nuova odissea; Tre poliziotti bresciani bloccati a Doha dai missili: stavano eseguendo un decreto di espulsione, ieri via libera a un piano di rientro protetto; Cristiano Ronaldo in fuga dai missili su Riad con il jet privato, è tornato in Spagna con la famiglia.

Famiglia di Boves bloccata a Riad: Continuano a cancellare i voli. Quando potremo tornare a casaChiuso da sabato lo spazio aereo sopra il Medio Oriente. Sono migliaia i voli cancellati. Perché molti aeroporti dell'area, Dubai in primis, sono scalo per tratte verso la Cina o l'Australia. E così, ... targatocn.it

Attacco a Riad, Gerardo Soglia è tornato: «Non c'era la percezione di un attacco imminente»«Non c'era la percezione di un attacco imminente». Gerardo Soglia, imprenditore ed ex deputato salernitano, ha fatto appena in tempo a rientrare in Italia. Venerdì sera ... ilmattino.it

L’Iran fa il massimo per portare gli Emirati Arabi allo stress estremo. pressione anche su Bahrein, Doha e Riad. I maxi progetti nell’Ai traballano - facebook.com facebook

#Iran, la guerra energetica del #Qatar. E #Riad a #Teheran: "Blocchiamo i conti" x.com