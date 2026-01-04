Il volo annullato all' improvviso e la notte in aeroporto | l' odissea di 190 italiani bloccati a Berlino

Un volo Ryanair da Berlino a Roma è stato cancellato improvvisamente, lasciando circa 190 italiani bloccati all’aeroporto. Dopo diversi rinvii, i passeggeri sono rimasti circa quattro ore a bordo senza assistenza, vivendo un’esperienza difficile e inattesa. Questa situazione evidenzia le sfide e le criticità legate alle cancellazioni di voli e alla gestione dell’assistenza ai passeggeri in casi di emergenza.

