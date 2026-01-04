Il volo annullato all' improvviso e la notte in aeroporto | l' odissea di 190 italiani bloccati a Berlino
Un volo Ryanair da Berlino a Roma è stato cancellato improvvisamente, lasciando circa 190 italiani bloccati all’aeroporto. Dopo diversi rinvii, i passeggeri sono rimasti circa quattro ore a bordo senza assistenza, vivendo un’esperienza difficile e inattesa. Questa situazione evidenzia le sfide e le criticità legate alle cancellazioni di voli e alla gestione dell’assistenza ai passeggeri in casi di emergenza.
Bloccati da ieri sera all’aeroporto di Berlino per un volo Ryanair diretto a Roma previsto alle 19,30, prima rinviato alle 20 e poi alle 22, infine annullato alla mezzanotte dopo 4 ore trascorse a bordo del veicolo senza ricevere assistenza. Centonovanta passeggeri, in gran parte italiani - tra loro anche bambini e anziani - hanno passato la notte nello scalo tedesco, dopo che la compagnia non è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Nuovo allarme droni a Berlino, notte di paura e voli bloccati per due ore: dito puntato contro la Russia
Leggi anche: Bergamo, caos all'aeroporto di Orio per un guasto tecnico | Italiani bloccati in Lapponia: "Siamo a -28 gradi"
Ho visto ora al volo il goal annullato all’Atalanta (sono in ferie sia dal lavoro vero che da quello social): posso aver intuito “il perché”. Quando rientro cerco di portarvi delle indicazioni “oltre al regolamento” che vengono date agli arbitri alle riunioni tecniche: no x.com
Buonasera a tutti! Siamo arrabbiatissimi!!!! Dovevamo partire stasera alle 20,45 da Linate e invece volo annullato!!!!!!! Riprenotato per domani sera, sperando non lo annullino!!!!! Un giorno perso!!!! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.