Il volo annullato all' improvviso e la notte in aeroporto | l' odissea di 190 italiani bloccati a Berlino

Un volo Ryanair da Berlino a Roma è stato cancellato improvvisamente, lasciando circa 190 italiani bloccati all’aeroporto. Dopo diversi rinvii, i passeggeri sono rimasti circa quattro ore a bordo senza assistenza, vivendo un’esperienza difficile e inattesa. Questa situazione evidenzia le sfide e le criticità legate alle cancellazioni di voli e alla gestione dell’assistenza ai passeggeri in casi di emergenza.

Bloccati da ieri sera all’aeroporto di Berlino per un volo Ryanair diretto a Roma previsto alle 19,30, prima rinviato alle 20 e poi alle 22, infine annullato alla mezzanotte dopo 4 ore trascorse a bordo del veicolo senza ricevere assistenza. Centonovanta passeggeri, in gran parte italiani - tra loro anche bambini e anziani - hanno passato la notte nello scalo tedesco, dopo che la compagnia non è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

